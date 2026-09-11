Rebeldes hutíes de Yemen toman isla clave que da acceso al mar Rojo

Desde la semana pasada, este grupo rebelde proiraní que domina amplias partes de Yemen lanzó una ofensiva para controlar esa vía marítima crucial que conecta Asia y Europa a través del mar Rojo y el canal de Suez.

“Los barcos en los que iban los combatientes hutíes alcanzaron la isla de Perim, después de que las fuerzas del gobierno se retiraran ayer”, indicó el responsable.

“Los hutíes han completado la toma de la zona de Bab el Mandeb y la isla de Perim, situada en el centro del estrecho”, enfatizó el responsable, que habló a la AFP bajo anonimato.

Un testigo dijo que los hombres armados “se estaban desplegando a lo largo de la costa de Bab el Mandeb”, con vehículos militares.

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Los hutíes son un movimiento apoyado por Irán, que desde hace más de una década controla amplias zonas del oeste de Yemen y está en guerra contra el gobierno internacionalmente reconocido, respaldado por Arabia Saudita.

El estrecho de Bab el Mandeb ha cobrado aún más importancia desde que arrancó a fines de febrero la guerra en Irán, con los ataques de Estados Unidos e Israel.

Teherán ha usado como palanca de presión la práctica paralización del tránsito por el estrecho de Ormuz, al otro lado de la península arábiga.

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Ante las graves perturbaciones en esa vía y para eludir el bloqueo iraní de Ormuz, Arabia Saudita ha optado por incrementar sus exportaciones de petróleo desde el puerto de Yanbu, en el mar Rojo, al norte de Bab el Mandeb.

Los hutíes aceleraron su ofensiva en los últimos días en torno a Bab el Mandeb, y el jueves tomaron la ciudad portuaria de Moca, a 70 km al norte del estrecho. Los precios del petróleo se resintieron y el barril de Brent volvió a rondar los 100 dólares.

Antes de la guerra en Oriente Medio, Bab el Mandeb ya era una arteria principal para el petróleo, con el 12% de los flujos mundiales en 2023, según la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA).