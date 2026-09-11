Rodríguez en Surinam: "El camino es la cooperación en el marco del derecho internacional"

Rodríguez se reunió en Paramaribo con la presidenta surinamesa, Jennifer Geerlings-Simons, con quien presenció la firma de una serie de acuerdos bilaterales de cooperación económica y comercial, en el ámbito de los hidrocarburos y en conectividad aérea, entre otros.

"Esta visita resume y hace un balance de lo que somos, suramericanos y caribeños, y hacia allí debemos enfocar", dijo la líder venezolana, quien lamentó que esta región sea la "más desconectada del planeta".

"Todos estos acuerdos de interconectividad deben abonar para que estemos cada día más cerca, no solamente nuestros corazones, sino también la cercanía física", subrayó.

Sobre los acuerdos de cooperación económica y comercial, Rodríguez insistió en que tienen el objetivo de "solidificar" las relaciones entre Venezuela y Surinam.

También destacó los acuerdos "muy importantes" en el área de los hidrocarburos, por medio de los cuales Venezuela aportará su experiencia en la exploración y producción petrolera para brindar capacitación a la industria de Surinam.

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Surinam, ubicado en la costa caribe de Suramérica, solo separado por Guyana de Venezuela, está trabajando para desarrollar las reservas de petróleo y gas natural halladas en su territorio.

"El acuerdo de conectividad aérea debe impulsar también sustancialmente nuestro acercamiento", continuó la presidenta encargada de Venezuela, quien apostó por impulsar el turismo binacional y promover conjuntamente el turismo multidestino.

Por su parte, la presidenta de Surinam resaltó que una mejor conexión aérea ayudará al tráfico de pasajeros y mercancías y creará "nuevas oportunidades para el comercio, la inversión y el turismo, tanto entre nuestros países como dentro de la región en general".

Otros de los acuerdos están vinculado con la pesca, permitiendo que pescadores de Venezuela tengan licencia en el corredor atlántico que proyecta Surinam; y la agricultura, el cual Rodríguez calificó de "fundamental para la producción de alimentos".

En la misma línea, Geerlings-Simons señaló que los sectores de la agricultura, la ganadería y la pesca son de "gran importancia para fortalecer la seguridad alimentaria, aumentar la capacidad de producción y la resistencia económica" de ambos países.

"Las conversaciones que hemos tenido hoy y los acuerdos alcanzados están dando un nuevo impulso a nuestra cooperación. Nuestro compromiso es claro. Queremos una relación orientada a los resultados y a contribuir realmente al bienestar y la prosperidad de ambas poblaciones", aseveró la mandataria surinamesa.

Este viaje es el quinto oficial que hace Rodríguez desde que ocupa la Presidencia de Venezuela tras la captura por parte de Estados Unidos de Nicolás Maduro en enero de este año, después de haber visitado Granada y Barbados, ubicados en el Caribe como Surinam, Países Bajos y la India.