Rosalía y Loli Bahia se dan su primer beso público en el Abierto de Tenis en Nueva York

La cantante catalana y la modelo, que llevan meses siendo fotografiadas juntas en distintos lugares, acudieron el jueves al partido entre la estadounidense Coco Gauff y la kazaja Elena Rybakina acompañadas de la actriz estadounidense Alexa Demie, conocida por su papel en la serie 'Euphoria'.

A finales del año pasado comenzaron los rumores de la relación entre la cantante y la modelo, y desde entonces se les ha visto juntas en ciudades como Río de Janeiro, París, Madrid, Sicilia y Nueva York. En abril, Rosalía protagonizó además un efusivo abrazo con Bahia durante uno de sus conciertos en Ámsterdam.

La cantante también le ha dedicado canciones y mensajes, mientras que ambas han ido haciendo cada vez más visibles sus muestras de afecto en público.

Pero no fue sino hasta ahora que decidieron dar rienda suelta a su amor. La pareja, que se mostró muy relajada, estuvo acompañada por la actriz Alexa Demie, conocida por su papel en la serie 'Euphoria'.

Bahia, de 23 años, comenzó su carrera como modelo a los 17, cuando debutó en la pasarela de Louis Vuitton para la colección otoño-invierno 2020-2021. Desde entonces ha desfilado para algunas de las principales firmas internacionales, entre ellas Chanel, Saint Laurent, Max Mara y Prada.