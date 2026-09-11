Rusia afirma haber tomado ocho localidades ucranianas durante la última semana

El mando castrense ruso señaló en su parte de guerra semanal que fueron tomadas las localidades de Kurtivka y Novogrishine, en Donetsk; Zorevka, en Zaporiyia, y Berezinki, Ozerne, Dolguenke, Zarubinka y Goptivka, en Járkov.

Las localidades de Zorevka y Novogrishine fueron tomadas por las fuerzas rusas durante la última jornada, según Defensa.

“La liberación de la localidad de Zorevka permitió a las unidades de la agrupación Este ampliar la zona de control al oeste de Kommunarivak y crear las condiciones para continuar avanzando en la región de Zaporiyia”, anexionada por Rusia en septiembre de 2022, señaló el mando militar ruso.

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Además, señaló que en la región de Járkov, donde el Ejército ruso busca crear una franja de seguridad, las fuerzas rusas bloquearon dos batallones ucranianos en las cercanías de la localidad de Oljivatka.

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“Todos los intentos de romper el cerco han sido abortados”, señaló Defensa.

El mando ruso añadió en su parte que durante la última semana fueron lanzados contra Ucrania un ataque masivo y seis combinados con misiles y drones, que alcanzaron empresas del complejo industrial militar ucraniano, centros logísticos, depósitos de combustible y lubricantes, infraestructura energética y de transporte, además de centros de datos.

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Además, fueron destruidas instalaciones portuarias en la región de Odesa, a orillas del mar Negro, según Defensa.