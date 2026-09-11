Rusia lanza ataques combinados contra objetivos en Kiev y otras regiones

"Durante la noche, las Fuerzas Armadas de Rusia continuaron lanzando ataques combinados contra empresas, centros logísticos, centros de datos y puertos marítimos en Ucrania, así como contra embarcaciones utilizadas en beneficio de las Fuerzas Armadas de Ucrania", indicó en Telegram el Ministerio de Defensa ruso.

Añadió que fueron lanzados misiles de alta precisión de emplazamiento aéreo y drones de ataque.

Según los militares rusos, en Kiev y la región fueron alcanzados el centro de datos "Be-Mobile", "que facilita el almacenamiento, procesamiento y transmisión de datos —incluida información de inteligencia— y da soporte a las operaciones de equipos de red para las Fuerzas Armadas de Ucrania" y el centro logístico Hostomel, que almacenaba y distribuía componentes de drones de largo y medio alcance.

En la región de Jmelnitski fue atacado un centro logístico de Nova Poshta, que almacenaba y distribuía drones de ala fija y sus componentes, mientras que en Dnipropetrovsk fue alcanzado el centro logístico Dnipro, con el mismo propósito.

También fueron alcanzados objetivos en la portuaria ciudad de Odesa y la región, en particular, una planta automotriz para la reparación y mantenimiento de equipamiento bélico ucraniano, y un almacén de componentes de drones de fabricación extranjera, ubicado en la localidad de Vizirka, según Defensa.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En el puerto de Chornomorsk las fuerzas rusas atacaron dos buques de carga seca que transportaban suministros militares, y una lancha, además de depósitos de combustible y lubricantes y un almacén con suministros destinados el Ejército ucraniano.

Finalmente, un buque de carga con suministros militares fue alcanzado por el fuego ruso en alta mar mientras se dirigía a Odesa.

Según las autoridades ucranianas, esta noche Rusia volvió a atacar la capital, dañando un edificio de nueve plantas e hiriendo a ocho personas, indicó la administración militar de la urbe.