Rusia pide un pronto cese de hostilidades en Yemen y denuncia ataques contra Arabia Saudí

Sobre ese asunto, el viceministro de Exteriores ruso, Gueorgui Borisenko, mantuvo hoy una reunión con el embajador saudí en Moscú, Sami Al-Sadhan, señala un comunicado oficial.

"La parte rusa expresó su preocupación por el dramático deterioro de la situación político-militar en el país (...) Se confirmó la importancia de un pronto cese de las acciones militares en territorio yemení", añade.

Moscú manifestó "su apoyo a los esfuerzos diplomáticos con el fin de allanar el camino para iniciar un diálogo entre las partes en conflicto bajo la égida de la ONU" y también se destacó "la necesidad de garantizar la libre y segura navegación internacional, incluido en las aguas adyacentes a Yemen".

A su vez, se condenaron los ataques contra la infraestructura civil y energética en provincias del suroeste de Arabia Saudí.

Los rebeldes hutíes del Yemen aseguraron este viernes haber expulsado a las formaciones respaldadas por Arabia Saudí de seis distritos en las provincias de Taiz y Al Hudeida, en el oeste, durante una operación a gran escala iniciada la semana pasada que permitió controlar 5.400 kilómetros cuadrados de territorio.

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Además, prolongaron su ofensiva hasta el distrito de Dhubab, próximo al estrecho de Bab al Mandeb que conecta el mar Rojo con el golfo de Aden, y por extensión con el océano Índico, siendo una vía navegable internacional vital y uno de los puntos de estrangulamiento marítimo más importantes del mundo.

La coalición liderada por Arabia Saudí, que respalda al Gobierno yemení internacionalmente reconocido, y los hutíes, venían de una etapa de relativa calma desde la tregua de 2022, pero la escalada actual se reactivó primero a mediados de julio y volvió a intensificarse en los últimos días.