Rutte subraya la unidad de la OTAN tras el 11S en el 25 aniversario de los atentados

"En aquel momento de oscuridad, los aliados permanecimos unidos. Por primera y única vez en la historia de la OTAN, invocamos el Artículo 5", expresó Rutte en un mensaje en redes sociales.

"Los amigos y aliados de Estados Unidos en la OTAN estuvieron a su lado entonces, y lo están hoy", zanjó el ex primer ministro neerlandés.

Cerca de 3.000 personas murieron el 11S, cuando un grupo de terroristas de Al Qaeda secuestró y estrelló cuatro aviones comerciales: dos contra las Torres Gemelas de Nueva York, uno contra el Pentágono y otro en Pensilvania, después de que los pasajeros intentaran retomar el control de esta última aeronave.