Sánchez dice sobre el 11S que "ningún país" puede garantizar su seguridad en solitario

Madrid, 11 sep (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, aseguró este viernes que "ningún país" puede garantizar su seguridad en solitario, cuando se cumplen 25 años de los atentados cometidos en EE.UU. el 11 de septiembre de 2001, y apeló a la "cooperación" y al "multilateralismo" en las relaciones internacionales.