Sánchez dice sobre el 11S que "ningún país" puede garantizar su seguridad en solitario

El 11S "cambió el mundo" y sus lecciones "siguen vigentes", escribió en la red X.
"Ningún país puede garantizar su seguridad en solitario. Necesitamos más cooperación, más multilateralismo y más respeto al derecho internacional", consideró el jefe del Ejecutivo.
En este día "de triste recuerdo", añadió, "recordamos a las víctimas y sus familias, y transmitimos toda nuestra solidaridad y cariño al pueblo americano".
España "seguirá trabajando por la paz -se comprometió Sánchez-, por la democracia y por un orden internacional basado en reglas".