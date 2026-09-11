Se registra un sismo de magnitud 6,6 en el mar de Java frente a Yakarta, Indonesia

Redacción Internacional, 12 sep (EFE).- Un sismo de magnitud 6,6 se registró este sábado en el mar de Java, con el epicentro a unos 125 kilómetros de la costa de Yakarta, la capital de Indonesia, y a 358,6 kilómetros de profundidad, según la información del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).