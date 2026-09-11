Servicios mínimos en Terminal del Puerto de Montevideo deberán estar garantizados

Así lo resolvieron este viernes los ministerios de Trabajo y Seguridad Social y de Transporte y Obras Públicas, que apuntaron que esta determinación es de carácter transitorio y limitado.

El conflicto, que suma más de 30 días de paralizaciones en lo que va del año, tiene su origen en la renovación de un convenio colectivo para los 550 funcionarios de la terminal (perteneciente en un 80 % al operador de servicios logísticos belga Katoen Natie y en el restante 20 % a la Administración Nacional de Puertos), después de que el acuerdo anterior perdiera vigencia.

Entre sus reclamos, el sindicato denuncia que el personal no percibe un incremento salarial por encima de los mínimos fijados desde hace más de 20 años y que hay atrasos "en las obras prometidas para posicionar al Puerto de Montevideo como un 'hub regional', derivando en un deterioro del servicio que afecta el posicionamiento del país".

Por su parte, la empresa asegura haber presentado recientemente "una propuesta cuyos avances fueron valorados por la asamblea de trabajadores" y haber incorporado "nuevas mejoras" a los planteos del sindicato, por lo que rechaza "las afirmaciones que le atribuyen falta de buena fe o una negativa a negociar".

Según la Confederación de Cámaras Empresariales, los paros en la terminal de contenedores generaron pérdidas para el país que ascienden a decenas de millones de dólares.

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Esta semana, la empresa pidió al Gobierno que decrete la esencialidad en el puerto, medida que no permitiría que los trabajadores puedan parar.

Consultado sobre la situación, el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, dijo este jueves que se estaba tratando de encontrar una salida a la problemática y apuntó que la esencialidad "es una posibilidad que siempre está", pero que no estaban dadas las condiciones para eso.

La medida tomada este viernes por el Ejecutivo indica que deberá haber servicio en el muelle de carga y descarga de buques y en la recepción de contenedores llenos y vacíos de importación y exportación.