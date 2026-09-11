Silvio Rodríguez canta por primera vez en gallego, puente de unión entre Cuba y Galicia

El tema se publicó este viernes en las plataformas digitales y llega acompañado de un videoclip rodado en la Illa de Arousa, una isla española que pertenece a la región española de Galicia, situada en Océano Atlántico.

La iniciativa nació de Uxía, que conocía la amistad que unió a Caamaño con el cantautor cubano y quiso invitarlo a reinterpretar esta canción, incluida originalmente en su último trabajo, 'Indómitas', publicado este año como homenaje a la escritora.

La propuesta fue recibida por Rodríguez con "ilusión" y con la voluntad de asumir también el reto de cantar en gallego.

La canción habla de "dignidad, sororidad, memoria y esperanza", valores que Uxía identifica con la trayectoria y el pensamiento de Caamaño.

Pero la colaboración aspira también a trascender el homenaje personal y convertirse, según la cantante, en un "puente de afectos" entre Cuba y Galicia, especialmente en un momento en el que considera necesaria la solidaridad internacional con la isla.

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La relación entre Caamaño y Rodríguez comenzó cuando la escritora, entonces periodista, viajó a Cuba y conoció al músico. Su amistad continuó después por correspondencia y durante los sucesivos viajes de Caamaño a la isla, una relación que dejó también huella en la mirada literaria de la autora hacia Cuba.

La ausencia de Rodríguez en Galicia durante el rodaje del videoclip llevó a la directora, Paula Pez, a plantear su participación de forma indirecta: su voz atraviesa las imágenes y conecta distintos momentos y formatos, en una propuesta audiovisual concebida como otro puente entre los dos intérpretes y entre los territorios vinculados a la canción.