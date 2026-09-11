Sinner ayuda junto a Unicef a unos 100.000 niños en emergencias a través de su fundación

La Fundación Jannik Sinner y Unicef Italia han firmado un acuerdo de colaboración por dos años para reforzar la respuesta educativa en situaciones de emergencia, especialmente en zonas donde las infraestructuras escolares han sido dañadas o destruidas.

La colaboración contempla la instalación de espacios temporales de aprendizaje y la distribución de kits educativos en zonas remotas, áreas de conflicto y territorios afectados por desastres.

Entre los materiales se encuentran las denominadas 'School-in-a-Box', que incluyen cuadernos, lápices, reglas y otros materiales necesarios para las actividades escolares de unos 40 niños y un profesor.

También se distribuirán kits destinados al desarrollo en la primera infancia y otros que permiten realizar actividades lúdicas, físicas y de grupo.

La directora de la Fundación Jannik Sinner, Christina Tauber, destacó la importancia de ofrecer a los niños oportunidades para continuar aprendiendo, creciendo y desarrollando su potencial incluso en las situaciones más difíciles.

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"Sobre todo en momentos de crisis, además de la educación, el juego y la actividad física también son fundamentales: proporcionan a los niños momentos de serenidad, favorecen su bienestar físico y psicológico y pueden ayudarles a afrontar experiencias especialmente complejas o traumáticas", subrayó.

Mientras que el presidente de Unicef Italia, Nicola Graziano, señaló que recuperar la educación en una situación de emergencia permite a los niños recuperar una sensación de normalidad, además de proporcionarles un espacio seguro, protección y apoyo.