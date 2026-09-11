Surinam afirma que visita de Delcy Rodríguez pone de relieve "histórica amistad" bilateral

"Espero con interés una reunión fructífera y el fortalecimiento continuo de nuestra cooperación", dijo Geerlings-Simons en un mensaje en su página oficial de Facebook, junto a un vídeo de la recepción a Rodríguez en el Palacio Presidencial.

La jefa de Estado de Surinam explicó, coincidiendo con la llegada anoche de Rodríguez, que Surinam y Venezuela comparten "una amistad y una solidaridad de larga data que abarcan más de cinco décadas, cimentadas en el respeto mutuo, el entendimiento y vínculos compartidos".

Este viaje es el quinto oficial que hace Rodríguez desde que ocupa la Presidencia de Venezuela tras la captura por parte de Estados Unidos de Nicolás Maduro en enero de este año, después de haber visitado Granada y Barbados, ubicados en el Caribe como Surinam, Países Bajos y la India.

Está previsto que durante la visita se firmen una serie de acuerdos y que la agenda de las conversaciones esté centrada en la cooperación en gas y petróleo, agricultura, pesca y turismo.

Surinam, ubicado en la costa caribe de Suramérica, solo separado por Guyana de Venezuela, está trabajando para desarrollar las reservas de petróleo y gas natural halladas en su territorio.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Cooperación de Surinam, Melvin Bouva, indicó que "el petróleo y el gas pueden desempeñar un papel importante en el desarrollo" de Surinam, mientras que el país puede ofrecer "su suelo fértil, su biodiversidad y su potencial en agricultura y turismo".

Bouva visitó Caracas el pasado mayo y se reunió con Rodríguez y ministros del Gobierno venezolano para suscribir una hoja de ruta de integración entre ambos países.