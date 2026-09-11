Taiwán denuncia la cuarta incursión de guardacostas chinos esta semana en Kinmen

La CGA indicó, según recogió la agencia taiwanesa CNA, que la incursión registrada esta mañana es la cuarta ocasión esta semana en que la guardia costera china hostiga la zona.

La Administración de Asuntos Oceánicos de la isla emitió un comunicado en el que señaló que, hacia las 09:00 horas de este viernes (01:00 GMT), detectó cuatro buques de la guardia costera china reunidos y aproximándose a aguas al sur de Kinmen, tras lo cual envió lanchas patrulleras y las embarcaciones chinas acabaron saliendo de las aguas restringidas.

La CGA señaló que la guardia costera china ha hostigado repetidamente las aguas restringidas de Kinmen con formaciones idénticas durante dos días consecutivos, en lo que calificó de "operación planificada de acoso en la 'zona gris'".

La administración acusó además a la parte china de ignorar el empeoramiento de las condiciones marítimas y navegar de forma arbitraria hacia las aguas del archipiélago, lo que, a su juicio, no solo alteró el orden normal de navegación de los buques, sino que también aumentó los riesgos de las operaciones marítimas.

"Frente a lo que China sigue practicando como 'aparente aplicación de la ley, acoso real', la Guardia Costera (taiwanesa) ha mantenido siempre el principio de 'no provocar y no retroceder', manteniéndose en primera línea con un despliegue proactivo y una respuesta adecuada", aseguró el organismo.

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Las nuevas incursiones llegan en un momento en el que la Guardia Costera de China (CCG) también patrulla aguas al este de Taiwán, una zona en la que Pekín ha redoblado su presencia en los últimos meses pese a las reiteradas protestas de Taipéi.

China considera a Taiwán una "parte inalienable" de su territorio y no ha descartado el uso de la fuerza para lograr la "reunificación nacional", uno de los objetivos declarados del presidente, Xi Jinping.