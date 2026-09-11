Tibetanos marchan en Nueva Delhi contra Xi en la víspera de la cumbre de los BRICS

Los manifestantes entonaron canciones tibetanas y corearon consignas como "Free Tibet" (Tíbet libre), "Abajo China" y "Abajo Xi Jinping", mientras una pancarta situada al frente de la marcha pedía al mandatario chino que abandonara el país.

La protesta fue convocada por el Congreso de la Juventud Tibetana (TYC), la mayor organización juvenil tibetana en el exilio, que pidió a la India y a los demás miembros del bloque que planteen formalmente la situación del Tíbet durante las reuniones de la cumbre.

"Xi Jinping es el principal arquitecto del genocidio cultural en curso en el Tíbet y tiene responsabilidad directa por la pérdida sistemática de vidas tibetanas, tanto a través de la violencia autorizada por el Estado como de las tragedias evitables de los recientes desastres ambientales causados por la ingeniería descontrolada en la meseta tibetana", denunció el TYC en un comunicado.

El colectivo sostuvo además que Nueva Delhi y Pekín seguirán encontrando dificultades para resolver sus disputas fronterizas en el Himalaya mientras continúe ignorándose lo que considera la "cuestión fundamental" del Tíbet, bajo control chino desde 1951.

Nueva Delhi reconoce al Tíbet como parte de China, aunque alberga desde hace décadas a una amplia comunidad tibetana en el exilio y a sus principales instituciones, asentadas en la ciudad septentrional de Dharamsala.

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Los activistas aludieron también a la riada que hace poco más de dos semanas devastó zonas de la frontera entre Nepal y China y denunciaron la falta de información sobre centenares de desaparecidos en el lado tibetano.

"Las recientes inundaciones repentinas en la frontera entre Nepal y el Tíbet sirven como un recordatorio para la comunidad global de que ningún Estado vecino puede permitirse el lujo de permanecer en silencio ante la destrucción ambiental y la construcción de represas a gran escala que tienen lugar en el Tíbet", señaló la organización.

La protesta coincide con el regreso de Xi a la India después de siete años y con un proceso de gradual distensión entre Nueva Delhi y Pekín tras años de tensiones fronterizas.