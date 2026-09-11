Trump viaja a Irlanda a un campeonato de golf y se reunirá con las autoridades

El objetivo principal del viaje es presenciar, tanto el sábado como el domingo, el Abierto de Irlanda, que se disputará en el campo de golf que el magnate neoyorquino posee en Doonbeg, en el oeste del país.

No obstante, el sábado por la mañana realizará una visita de cortesía a la presidenta irlandesa, Catherine Connolly, en la residencia presidencial de Áras an Uachtaráin, en Dublín.

Posteriormente, mantendrá una reunión bilateral con el primer ministro, Micheál Martin, en la cercana Farmleigh House, la residencia oficial para huéspedes del Estado irlandés.

Asimismo, pronunciará un discurso ante personal diplomático estadounidense y líderes empresariales en Deerfield, la residencia oficial del embajador de Estados Unidos en Irlanda.

El encuentro con Connolly ha despertado expectación, dado que la presidenta, en el cargo desde noviembre de 2025, ha sido crítica con la política exterior de Trump, especialmente por su postura respecto a la OTAN y al apoyo de Washington a Israel en la guerra de Gaza.

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En 2019, durante una visita anterior de Trump a la isla, Connolly formó parte de una manifestación en su contra.

Por su parte, Trump se refirió erróneamente a Connolly en masculino durante una reunión con Martin en la Casa Blanca el pasado marzo, con motivo del Día de San Patricio.

En julio de 2025, el presidente viajó a Escocia durante cinco días en una visita de trabajo en la que combinó negociaciones comerciales con paradas en sus complejos de golf de Turnberry y Aberdeenshire.

Entonces, en plena tensión arancelaria con la Unión Europea y con Reino Unido, Trump también aprovechó para reunirse con la presidenta de la Comisión europea, Ursula von der Leyen, y con el entonces primer ministro británico, Keir Starmer.