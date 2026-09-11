Un vinilo marcará 30 años de 'La flaca', éxito en el que Jarabe de Palo se inspiró en Cuba

El vinilo especial, que estará disponible en formato de color azul marmolado a partir del próximo 16 de octubre, permitirá escuchar de manera analógica el tema estrella del grupo español, 'La flaca', que actualmente roza los mil millones de reproducciones en Spotify, integrándose en su "Billions Club", según Warner.
La historia detrás del éxito "La Flaca" se remonta a un viaje de Pau Donés a Cuba para el rodaje del videoclip de "El lado oscuro", donde un encuentro en la discoteca 1830 con una joven llamada Alsoris Guzmán inspiró la composición de la canción.
Ese álbum vendió más de 600.000 copias y fue grabado entre Barcelona y Londres bajo la producción de Joe Dworniak. Salió a la venta originalmente el 30 de septiembre de 1996, recordó la discográfica.
Tres décadas después del icónico tema, el vinilo incluye otras canciones destacadas de la banda, como "El lado oscuro" o "Grita".