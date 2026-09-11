Una afgana, la primera deportada por un tribunal antiterrorista inactivo desde 1996

"Este caso histórico, que resultó en la rápida expulsión de esta terrorista extranjera a su país de origen, es una victoria para la seguridad nacional y el Estado de derecho", valoró el fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche.

Según afirmó el Departamento de Justicia en un comunicado, Nazira Haji Zada, de 47 años y residente en Texas, "apoyó un plan para perpetrar un tiroteo masivo inspirado en ISIS (Estados Islámico) el día de las elecciones de 2024, complot por el cual su hijo y su yerno habían sido detenidos y condenados previamente".

El Tribunal, creado hace tres décadas, aplica un procedimiento especial dirigido a inmigrantes considerados "terroristas extranjeros", el cual permite su expulsión de manera rápida.

"Quienes apoyan y justifican el terrorismo no deberían residir en Estados Unidos; este caso, el primero de su tipo ante el ATRC, demuestra cómo el Departamento utilizará todas las herramientas a su alcance para proteger a nuestro país", remarcó Blanche.

La solicitud de expulsión de Zada se basó en su supuesta participación en un intento de atentado en el que fueron condenados su hijo, Abdullah Haji Zada, y su yerno, Nasir Ahmad Tawhedi.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Tawhedi, de 28 años, se declaró el año pasado culpable de delitos relacionados con el terrorismo, tras admitir que entre junio y octubre de 2024, conspiró con al menos otra persona para comprar dos fusiles AK-47, 500 cartuchos de munición y 10 cargadores, con la intención de llevar a cabo el ataque, que se evitó gracias a su detención un mes antes.

Según la denuncia penal, para recaudar fondos destinados al ataque, la familia comenzó a vender sus bienes y compró billetes de avión solo de ida hacia Afganistán, poco antes del tiroteo planeado.

En concreto, a Zada se le acusa de firmar un contrato para vender la casa familiar.

"Este fue el primer caso presentado ante la ATRC, organismo establecido por el Congreso hace décadas y que ninguna administración anterior había utilizado. Zada ​​es ahora inadmisible de forma permanente en los Estados Unidos", indicó Justicia.