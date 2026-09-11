Venecia descubre 'Los poderes': una confesión colombiana de lo errático de la juventud

"Hacer esta película ha sido un tremendo viaje, aunque una de las cosas más difíciles ha sido mirar hacia dentro, entender muchos dolores internos y sanar muchos traumas", explica a EFE el autor.

Jaller (Bogotá, 1997) empezó en el mundo del cine en la dirección de actores pero esta historia le animó a ponerse por primera vez detrás de las cámaras y rodar 'Los poderes', un corto que ha entrado en el concurso de la sección Horizontes del Festival de Venecia.

La película habla de Marco (Daniel Ochoa), un muchacho de 18 años que vaga por su ciudad sin un destino. Su madre quiere internarlo en un centro de desintoxicación mientras él solo aspira a una última oportunidad que le permita cambiar definitivamente de vida.

En este "drama íntimo" confluyen dos vivencias reales del propio director: el susto con un amigo tras varios días de fiesta, un auténtico "encuentro con la muerte", y los problemas de tristeza y de ansiedad que el autor empezó a padecer hace algunos años.

"Yo creo que es más una confesión que una obra autobiográfica", sostiene Jaller.

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Pero, abriendo más la óptica, la burbuja en blanco y negro en la vive su protagonista retrata también el estado "errático" en el que se encuentra, a su parecer, toda una generación de jóvenes.

"La idea era también retratar una adolescencia errante y su desesperanza, a jóvenes que no quieren trabajar, que no se hallan, con trabajos que están cambiando... Era una manera de retratar esa adolescencia y esa juventud actual", asevera.

El rodaje de 'Los poderes' al final ha ayudado a su director a abrir algunas puertas personales y sentimentales que antes no tenía la valentía de abrir.

"Los productores me preguntaban si ya podía hablar de tristeza sin sentir vergüenza. Yo creo que la película me permitió tocar esos temas sin sentirme vulnerable y me ha servido de excusa para poder hablar de los propios dolores de uno. Como que me ha dado más valor y coraje para poder decir cosas", promete el cineasta.

Jaller ha llegado con este primer trabajo a la Mostra, uno de los certámenes más prestigiosos de la industria cinematográfica, y no esconde la "enorme emoción" que le ha suscitado este logro, sobre todo porque permitirá que 'Los poderes' llegue a más público. Tanto que, asegura, ya hay otros festivales interesándose por su corto.

Formado en la Escuela Nacional de Cine de Bogotá, el realizador promete que en el futuro seguirá en la dirección y que ya tiene preparado un largometraje. ¿Lo veremos en unos años en Venecia?: "Ojalá", responde, aún incrédulo por este debut por todo lo alto.