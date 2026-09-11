Xi regresará a la India por primera vez desde 2019 para asistir a la cumbre de los BRICS

La portavoz del Ministerio chino de Exteriores Mao Ning informó este viernes de que se está organizando una reunión bilateral entre Xi y el primer ministro indio, Narendra Modi, en los márgenes de la cita que reunirá a ambos mandatarios en Nueva Delhi entre el sábado y el domingo.

Mao aseguró la disposición de Pekín para "abordar las relaciones chino-indias desde una perspectiva de largo plazo", así como "reforzar la comunicación, potenciar la cooperación y gestionar adecuadamente las diferencias".

El viaje supondrá el regreso de Xi al país casi siete años después de la cumbre informal que mantuvo con Modi en octubre de 2019 en el estado de Tamil Nadu.

La cumbre de Nueva Delhi se celebrará este fin de semana bajo el lema "Construyendo para la resiliencia, la innovación, la cooperación y la sostenibilidad" y estará marcada por las guerras en Ucrania y Oriente Medio, además de debates sobre comercio, energía y reforma de las instituciones internacionales.

Al respecto, la vocera china señaló también este viernes que durante la cita Pekín impulsará que las partes inmersas en conflictos activos resuelvan sus disputas por la vía del diálogo.

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Además de Xi, está prevista la asistencia del presidente ruso, Vladímir Putin; del iraní, Masoud Pezeshkian, y del sudafricano, Cyril Ramaphosa, mientras que se prevé la ausencia del brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.

El bloque, integrado originalmente por Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica, amplió en los últimos años su composición con nuevos miembros como Egipto, Etiopía, Irán, Emiratos Árabes Unidos e Indonesia.

El investigador de la Universidad de Tsinghua Wang Youming señaló en un análisis publicado por 'China-US Focus' que la India tratará de aprovechar la presidencia y la cumbre para "ampliar su espacio diplomático" y su influencia en el llamado 'sur global'.

Según Wang, que las relaciones entre China y la India hayan vuelto "a un curso más normal" no significa que Nueva Delhi vaya a "rebajar su competencia con China dentro de los BRICS".

Para Pekín, los BRICS son además una plataforma para reclamar mayor peso de las economías emergentes: en una cumbre virtual de septiembre de 2025, Xi pidió al grupo "hacer oír la voz del 'sur global'" y oponerse a "toda forma de proteccionismo", en línea con las consignas que repiten las autoridades chinas desde el agravamiento de las tensiones comerciales con Occidente.

El viaje se produce en plena fase de acercamiento entre China y la India tras la grave crisis abierta por el choque militar de junio de 2020 en el valle de Galwan, en el Himalaya, que dejó al menos 20 soldados indios y cuatro chinos muertos.

El deshielo comenzó a encauzarse en octubre de 2024, cuando Xi y Modi se reunieron en Kazán (Rusia) al margen de una cumbre BRICS, a lo que siguió un encuentro a finales de agosto de 2025 en la localidad nororiental china de Tianjin durante la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái.

Desde entonces, Pekín y Nueva Delhi han restablecido vuelos directos, retomado la concesión de visados y reabierto el comercio fronterizo, además de intensificar sus contactos diplomáticos y militares.

El pasado agosto, el canciller chino, Wang Yi, y el asesor de Seguridad Nacional indio, Ajit Doval, acordaron en Pekín crear nuevas líneas de comunicación militar para evitar "malentendidos y errores de cálculo", proceso que tuvo continuidad esta semana con las primeras reuniones militares de alto nivel.

Pese al acercamiento, persisten diferencias territoriales y comerciales. La India mantiene un déficit con China superior a los 99.000 millones de dólares y ambos países tienen abiertos varios contenciosos ante la Organización Mundial del Comercio.

El embajador indio en China, Vikram Doraiswami, afirmó esta semana en el diario oficialista chino Global Times que una relación "estable, predecible y amistosa" entre ambos países es importante para Asia, aunque advirtió de que "la paz y la tranquilidad" en las zonas fronterizas constituyen "una base esencial" para esos vínculos.