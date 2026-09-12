20.000 personas comparten mesa en Bucarest para romper un récord Guinness

Residentes y turistas de la capital rumana fueron invitados a compartir una comida gratuita bajo el lema 'La mesa que nos une', en una iniciativa que buscó además recaudar donaciones para la construcción del primer hospital psiquiátrico pediátrico de Rumanía.

El evento se celebró frente al Palacio del Parlamento, en el centro de Bucarest, donde los organizadores instalaron una mesa de más de cinco kilómetros de longitud construida con materiales reciclables.

Con esta iniciativa pretendían superar su propio récord Guinness, establecido el año pasado en Alba Iulia, donde 10.000 personas se sentaron alrededor de una mesa de 2.782 metros.

Para preparar las 20.000 raciones se utilizaron más de cinco toneladas de alimentos y el menú incluyó platos tradicionales, salchichas, huevos, arroz, postres y fruta.

Cada participante pudo llevarse además un plato personalizado con la fecha del evento, así como un pequeño jarrón con flores, entre otros elementos decorativos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Toda la comida se preparó en menos de 24 horas en la cocina del Banco de Alimentos del Sector 6 de Bucarest, la primera institución de este tipo creada por una autoridad local en Rumanía con el objetivo de reducir el desperdicio alimentario.

Los alimentos y platos sobrantes serán entregados al Banco de Alimentos, que los redistribuirá entre personas y comunidades vulnerables.