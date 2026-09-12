AI acusó a Zambia de cancelar pasaportes a opositores para silenciar la disidencia

“La cancelación arbitraria de pasaportes por parte de las autoridades zambianas es una violación del derecho internacional de los derechos humanos. Al utilizar los documentos de ciudadanía como arma contra disidentes, activistas u opositores políticos, las autoridades vulneran explícitamente el derecho a la libertad de circulación", declaró la directora regional adjunta de la organización para África Oriental y del Sur, Vongai Chikwanda, en un comunicado emitido a última hora del viernes.

Entre los afectados por la revocación del documento oficial figuran el exembajador ante la Unión Africana Emmanuel Mwamba, el historiador Sishuwa Sishuwa, los exlegisladores opositores Binwell Mpundu y Emmanuel Jay Banda, el exasesor presidencial Kaizer Zulu y la bloguera Lillian Mutambo.

AI afirmó que retirarle estos documentos "despoja efectivamente a estas personas de su identidad legal y social y las atrapa en un estado de apatridia de facto", en el marco de un deterioro de la situación de los derechos humanos tras los recientes comicios generales.

La organización recordó que la legislación sobre ciudadanía de Zambia solo contempla la anulación de pasaportes por causas concretas como fraude, condenas penales o pérdida de nacionalidad, sin que la postura política constituya una causal legal.

La organización pro derechos humanos también denunció una escalada en la represión que incluyó la muerte del exministro Mutotwe Kafwaya durante un operativo policial.

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La Comisión Electoral de Zambia (ECZ, en inglés) declaró ganador el pasado 18 de agosto a Hakainde Hichilema, quien obtuvo el 60,5 % de los votos, frente al 37,9 % de su principal rival, el exministro Brian Mundubile.

Mundubile está detenido y acusado de traición junto con su compañero de fórmula en las elecciones, Makebi Zulu, y otras 16 personas.

El candidato opositor anunció sus planes de impugnar los resultados, pero se vio bloqueada por el cierre de los tribunales en la mañana del 24 de agosto, cuando vencía el plazo constitucional de siete días para hacerlo, tal y como denunció la organización Human Rights Watch (HRW).

El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, instó al cese de "arrestos arbitrarios" en Zambia tras los comicios, y la Unión Europea (UE) alertó sobre irregularidades en el escrutinio.

Zambia se ha convertido en uno de los escenarios de la competencia geopolítica mundial entre potencias como China, Estados Unidos y la UE por sus reservas de cobre, mineral clave para la transición energética.