Al menos dos muertos al colapsar un edificio en construcción sobre una casa en São Paulo

Los equipos de rescate hallaron con vida a un hombre y a un niño, y aún buscan a posibles supervivientes entre los escombros, que están retirando de forma manual con cubos, según presenció EFE.

El siniestro se produjo durante la madrugada en el barrio de Penha, uno de los más tradicionales de la humilde zona este de São Paulo, la ciudad más populosa de Brasil.

De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos, el edificio que colapsó tenía varias plantas y estaba en construcción, aunque las obras se encontraban embargadas.

En él no vivía nadie, pero dos obreros solían dormir en su interior, según las autoridades.

El derrumbamiento coincidió con una noche de fuertes lluvias en la capital paulista. Sin embargo, Defensa Civil aclaró que el accidente no está directamente relacionado con las precipitaciones registradas durante la madrugada.

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Según el organismo, aunque estaba lloviendo en el momento del derrumbe, aún no es posible afirmar que el temporal haya sido la única causa del suceso.