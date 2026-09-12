Al Sisi reafirma aspiración de Egipto a asumir presidencia de los BRICS en futuro próximo

"Reitero la aspiración de Egipto de asumir la presidencia de los BRICS en un futuro próximo y nuestro compromiso de trabajar en estrecha colaboración con los Estados miembros para fomentar la cooperación en todos los sectores", indicó Al Sisi en un discurso recogido por el portavoz de la Presidencia egipcia, Mohamed al Shenawy.

El mandatario aseguró que su país aspira a transformar su potencial y capacidades "en asociaciones tangibles que impulsen el desarrollo y hagan realidad los intereses compartidos, construyendo así un futuro más próspero para nuestros pueblos".

Egipto se unió al bloque de los BRICS en enero de 2024 y defendió que esa entrada ayudaría a fortalecer la cooperación económica y a "elevar la voz del Sur Global", tal como volvió a insistir el presidente egipcio este sábado en la cumbre.

El portavoz señaló que el Al Sisi dio este discurso durante una sesión a puerta cerrada para los jefes de las delegaciones de los Estados miembro de los BRICS, donde también mencionó los "acontecimientos actuales en Oriente Medio -y sus efectos adversos sobre la economía mundial, los flujos comerciales, la energía y las cadenas de suministro-".

Aseguró que estos ponen de relieve "la estrecha interconexión entre seguridad y desarrollo".

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"Gracias a su ubicación estratégica y a su papel fundamental en el comercio mundial, Egipto reconoce la importancia de preservar la estabilidad y la libertad de navegación internacional", indicó el presidente en medio de la escalada en la región por la guerra entre Irán y Estados Unidos, así como el conflicto en el Yemen.

También habló de "la seguridad alimentaria, hídrica y energética reviste una importancia especial" tras el aumento de los costos de los alimentos y la energía, así como de las interrupciones en las cadenas de suministro que afectan a las naciones en desarrollo.

La reunión de los BRICS llega con un contexto internacional especialmente tenso por la guerra entre Irán y Estados Unidos, la inestabilidad del comercio global y el intento del bloque de reforzar mecanismos propios de cooperación económica, financiera e institucional.