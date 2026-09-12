Andrés Calamaro 'abraza' a los afectados por el terremoto desde el Festival Cordillera

"Colombia, siempre agradecido por el respeto, la amistad y el entusiasmo por la música. Muchas gracias por querernos así", dijo el músico, de 65 años, al comenzar el espectáculo que llenó el escenario principal del festival.

'Crímenes perfectos' fue uno de los temas elegidos para abrir el concierto. Le siguió el éxito 'Cuando no estás', que emocionó a los fanáticos del cantante.

El artista rememoró la primera vez que llegó a Colombia en 2008, también al parque Simón Bolívar, y contó cómo esa experiencia marcó el inicio de su relación cercana con el país.

"Encantando. Siempre agradecido. Esperando volver y volver. Esperando una gira que siempre quisimos", dijo el artista, quien saltó a la fama internacional con la banda Los Rodríguez.

Así, entre vitoreos de un público frenético, Calamaro revivió su paso por Cali, Pereira y Manizales, las ciudades del Eje Cafetero que más afectaciones sufrieron por el terremoto de magnitud 7,4 del pasado 10 de agosto.

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Los gritos de ovación se transformaron en silbidos de crítica cuando el cantante aprovechó la ocasión para mencionar que la plaza de toros de Cali quedó en pie tras el sismo, una señal de que "las cosas buenas duran para siempre".

Calamaro ha defendido en múltiples oportunidades la tauromaquia, pese a las críticas que eso le supuso.

La molestia del público se disipó cuando tocó 'Tuyo siempre' y 'Mil horas', otros temas emblemáticos de la carrera del artista que pusieron a bailar a los asistentes.

Durante el concierto, Calamaro homenajeó al jugador Diego Maradona, a quién le escribió el tema 'Maradona' y 'Estadio Azteca'.

El Festival Cordillera reivindica "los sonidos que han recorrido América de extremo a extremo" en su quinta edición, que reúne a miles de fanáticos colombianos y extranjeros que llegaron hasta el parque Simón Bolívar para celebrar la música iberoamericana este 12 y 13 de septiembre.

El primer día del Cordillera se coronó con la presentación de los colombianos Grupo Niche y Beéle, que, en escenarios diferentes, pusieron a bailar a los asistentes al ritmo de salsa y reguetón, respectivamente.

Este domingo continúa el festival con la presentación de los puertorriqueños Ricky Martin y Draco Rosa, quien recibió la nacionalidad colombiana en junio de este año.

El cartel se completa con la participación del colombiano Andrés Cepeda, los mexicanos Caifanes, los españoles Mago de Oz y Jarabe de Palo -que tendrá como cantante invitado a Pedro Capó, quien rendirá un homenaje al fallecido líder de la banda, Pau Donés- y los argentinos Tan Biónica, Dante Espineta y Virus, entre otros artistas internacionales.