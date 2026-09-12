Argentina planea iniciar en enero construcción de base naval en el extremo sur del país

"Vamos a hacer unas cinco o seis licitaciones públicas para poder empezar cuanto antes y comenzar las obras el 2 de enero", dijo el ministro de Defensa argentino, Carlos Presti, un teniente general del Ejército.

En una entrevista en la noche del viernes con el canal LN+, Presti resaltó el "valor estratégico" que tendrá la base para "posicionar y proyectar" a Argentina en el Atlántico sur.

El pasado 3 de agosto, el presidente argentino, Javier Milei, anunció su decisión de reactivar el proyecto para instalar una base de la Armada en Ushuaia, capital de la sureña provincia de Tierra del Fuego, a unos 700 kilómetros de las islas Malvinas, escenario en 1982 de una guerra entre Argentina y el Reino Unido por la soberanía del archipiélago.

Milei hizo ese anuncio en un mensaje por cadena nacional para informar sobre un conjunto de medidas orientadas a sancionar a petroleras que operan en Malvinas bajo licencias concedidas por el gobierno isleño que Argentina considera "ilegales".

La construcción de la base en Ushuaia (3.000 kilómetros al sur de Buenos Aires) fue anunciada en 2022 por el entonces Gobierno del peronista Alberto Fernández (2019-2023), pero el proyecto se paralizó a partir del severo recorte de gastos ordenado por Milei al llegar a la Presidencia argentina a finales de 2023.

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Presti señaló que la base será de la Armada argentina, con submarinos, infantería de marina y aviación naval.

El ministro, que este viernes visitó el sitio donde se levantará la base, dijo que este sitio operará como un "polo logístico" de conexión con la Antártida, donde Argentina posee siete bases permanentes y seis temporales.

La construcción de la base cuenta con el apoyo de Gustavo Melella, político opositor a Milei que gobierna Tierra del Fuego, provincia que considera a Malvinas como parte de su territorio.

"Más allá de que uno tenga diferencias políticas e ideológicas en algunas cuestiones, en este proyecto estamos totalmente de acuerdo y hay que hacerlo", afirmó Melella en un comunicado difundido este sábado.