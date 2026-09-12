Bolivia brinda "acompañamiento" a connacionales tras el derrumbe de un edificio en Brasil

El Gobierno, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, expresó "su profundo pesar" por el accidente suscitado esta madrugada en el barrio de Penha, señala un comunicado oficial.

Según los datos preliminares que pudo obtener la Cancillería boliviana, "se reporta el fallecimiento de dos personas y el rescate con vida de otras dos".

"El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través del Consulado General de Bolivia en São Paulo, mantiene habilitados sus mecanismos de asistencia y protección consular, y brindará el acompañamiento necesario a nuestros connacionales y sus familias", dice el comunicado.

La Cancillería informó también que "mantendrá el seguimiento de la situación mientras continúen las labores de búsqueda y rescate", además anunció que "actualizará la información conforme esta sea oficialmente confirmada".

"El Estado Plurinacional de Bolivia expresa sus más sentidas condolencias a las familias de las personas fallecidas y su solidaridad con todas las personas afectadas por esta tragedia", agrega el comunicado.

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Tras la confirmación de las dos mujeres fallecidas, los equipos de rescate hallaron con vida a un hombre y a un niño, y aún buscan a posibles supervivientes entre los escombros, que están retirando de forma manual con cubos, según presenció EFE.

El siniestro se produjo durante la madrugada en el barrio de Penha, uno de los más tradicionales de la humilde zona este de São Paulo, la ciudad más populosa de Brasil.

De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos, el edificio que colapsó tenía varias plantas y estaba en construcción, aunque las obras se encontraban embargadas.

En él no vivía nadie, pero dos obreros solían dormir en su interior, según las autoridades.

El derrumbamiento coincidió con una noche de fuertes lluvias en la capital paulista. Sin embargo, Defensa Civil aclaró que el accidente no está directamente relacionado con las precipitaciones registradas durante la madrugada.

Según el organismo, aunque estaba lloviendo en el momento del derrumbe, aún no es posible afirmar que el temporal haya sido la única causa del suceso.