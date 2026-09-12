BRICS piden expansión del Nuevo Banco de Desarrollo y más financiación en moneda local

"Animamos al Banco a que redoble sus esfuerzos para ampliar de forma constante su capacidad de movilizar recursos, fomentar la innovación, ampliar la financiación en moneda local, diversificar las fuentes de financiación y apoyar proyectos de gran impacto", indicó el bloque en la declaración conjunta de la cumbre de líderes de los BRICS.

El uso de monedas locales forma parte del debate más amplio del bloque sobre sus mecanismos de pagos transfronterizos.

La declaración reconoce las discusiones para promover liquidaciones comerciales e inversiones en monedas de los BRICS y pide continuar el trabajo para desarrollar sistemas de pago más rápidos, baratos, accesibles y seguros.

"Creemos que la liquidación de operaciones en monedas locales es un mecanismo práctico para reducir los costes de transacción en el comercio bilateral y esto se ha fomentado", dijo Sudhakar Dalela, secretario del Ministerio de Exteriores indio, durante una rueda de prensa tras la declaración conjunta.

Ya el viernes, el presidente iraní, Masud Pezeshkian, llamó al NBD a convertirse en el principal motor de financiación de infraestructuras y energía dentro del bloque mediante líneas de crédito específicas, financiación en monedas locales y garantías para atraer capital privado.

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El documento reitera además su apoyo a una mayor expansión de la membresía del NBD y pide acelerar el examen de las solicitudes de países BRICS interesados en incorporarse, de acuerdo con la estrategia y las políticas del banco.

El bloque expresó también su preocupación por el aumento de medidas arancelarias y no arancelarias unilaterales que considera incompatibles con las normas de la OMC y advirtió de que el proteccionismo puede reducir el comercio mundial, alterar las cadenas de suministro y aumentar la incertidumbre económica.

"Reconocemos que los miembros de los BRICS representan una amplia diversidad de sociedades y civilizaciones que se ven afectadas de manera diferente por medidas proteccionistas unilaterales e injustificadas, incompatibles con las normas de la OMC, y que los BRICS deben centrarse en promover un entorno justo, equitativo, estable y predecible para un desarrollo sostenible mutuamente beneficioso", indicó el documento.

La cumbre de líderes de los BRICS se celebra este sábado y mañana domingo en Nueva Delhi, con una agenda marcada por la guerra en Oriente Medio, las tensiones comerciales y el debate sobre una mayor autonomía financiera del bloque.