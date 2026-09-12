Candidato peruano a dirigir la OIT promete abordar desafíos de la IA para el mundo laboral

En la presentación de su candidatura, realizada en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú, González-Olaechea aseguró que su propuesta para la OIT, cuyo lema es 'Una vida digna en la era disruptiva', busca "promover la justicia social mediante derechos, empleos dignos, protección social y diálogo tripartito (entre gobiernos, empresarios y trabajadores)".

El excanciller peruano, que ha sido funcionario de la OIT en diversos países y ha exhibido una línea política de derecha conservadora, planteó, "ante una transformación decisiva, renovar la misión de la OIT desde su propia identidad del 'tripartidismo'", a través de cuatro pilares.

Entre esos pilares mencionó la regulación "para que las normas y derechos de las personas estén antes que el algoritmo, lo que significa enfrentar los desafíos de la era disruptiva donde muchas decisiones acarrean consecuencias que pueden favorecer o desfavorecer las condiciones de vida de todas las personas del mundo".

Otro eje de trabajo planteado por González-Olaechea será la productividad, la capacitación y la formalización laboral, con énfasis en "la transición de aquellos que se están viendo excluidos de este nuevo mundo en plena transformación por la inteligencia artificial, la nueva forma de comunicación y la bioingeniería".

También anticipó que se centrará en la protección social, "porque, una vez más, los más desfavorecidos pagan las consecuencias de la aceleración exponencial de estos cambios", y en "promover el diálogo social, para que logremos desde la dirección general que OIT se convierta en la voz principal que pueda ofrecer resultados".

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González-Olaechea también indicó que prevé emprender medidas concretas en los primeros cien días que esté al frente de la OIT, si resulta elegido, para garantizar la estabilidad financiera del organismo, "porque la OIT también atraviesa, como muchas otras entidades del mundo multilateral, una crisis financiera y enormes desafíos en la medida que se van recortando empleos adentro de la casa".

"Hay un desequilibrio presupuestal, hay atrasos en las contribuciones y habrá que buscar fondos adicionales para balancear la caja de la OIT y, por cierto, expandir todo lo que permita cumplir con el segundo mandato de la OIT: extender la cooperación técnica a sus tres mandantes en todo el mundo", añadió.

En ese sentido, consideró que tiene el suficiente bagaje para tomar las riendas de la OIT, al conocer la organización por dentro, además de haber sido empresario dentro del sector textil y haberse desempeñado también en el sector público y como consultor.

La candidatura de González-Olaechea, quien ejerció de canciller de la expresidenta Dina Boluarte (2022-2025), fue presentada in extremis por el Gobierno de la ahora presidenta Keiko Fujimori, poco antes que venciese el plazo para presentar candidaturas.

La elección está prevista para el próximo 9 de noviembre y necesita la mitad más uno de los 56 votos del consejo de administración de la OIT, cuyo ganador será escogido para el período 2027-2032, en un mandato que iniciará el 1 de octubre de 2027.