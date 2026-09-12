Cuba aclara que "no existió" un incendio en la zona industrial de la provincia de Matanzas

El Minem subrayó en un comunicado en la red social Facebook que “no existió tal incendio”, sino que “durante acciones de mantenimiento que se realizan en el tanque, azufre acumulado en la superficie provocó un humo que rápidamente fue aplacado”.

“Hoy se mantienen los trabajos en esa zona industrial sin contratiempos”, añadió.

Por su parte, Cupet explicó los detalles técnicos señalando que “los tanques que almacenan petróleo cubano, por su alto contenido de azufre, acumulan azufre elemental en los techos” y durante el mantenimiento, “cuando se usa oxicorte para retirar el techo, ese azufre puede combustionar”.

Para evitar el fuego, refirió la nota, “antes de comenzar los cortes se aplica agua y esa combustión no genera fuego abierto, pero sí produce una columna de humo gris espeso, sin propagación, que se mitiga de forma rápida”.

La Base de Supertanqueros de Matanzas sufrió en 2022 un incendio de enormes proporciones que se extendió por una semana y provocó la muerte de 17 personas y unos 146 lesionados. Este ha sido el mayor desastre industrial de la historia del país caribeño.

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En la noche del viernes 5 de agosto de 2022, un rayo impactó en un tanquero de 50.000 metros cúbicos provocando el fuego y las llamas se propagaron a otros cuatro depósitos de igual tamaño.

La combustión de esa cantidad de combustible generó una densa columna de humo negro que se pudo apreciar desde La Habana, a unos 100 kilómetros.

Miles de residentes en barrios colindantes tuvieron que ser desalojados temporalmente y una veintena de casas resultaron dañadas.

Cuba solicitó ayuda internacional a la que respondieron países como México y Venezuela que llevaron a la isla equipos y personal especializado en incendios industriales para auxiliar en la tragedia.