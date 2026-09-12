Cuba reafirma en la cumbre BRICS la voluntad de fortalecer sus nexos internacionales

El ministro de Relaciones Exteriores cubano, que encabeza la delegación de la isla que asiste por segundo año consecutivo en su calidad de país socio a esta cumbre, sostuvo encuentros con sus homólogos de Brasil, Mauro Vieira, y de la India, Subrahmanyam Jaishankar, así como con el primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung.

Sobre la reunión con el representante vietnamita, Rodríguez destacó esta jornada en sus redes sociales que hablaron “sobre las medidas adoptadas” por la isla para “retomar el camino de la recuperación económica”, en referencia a las 176 reformas puestas en marcha en junio para tratar de liberalizar y descentralizar la economía del país caribeño.

Puntualizó que estas medidas buscan también "aliviar las privaciones" del pueblo cubano y "enfrentar las consecuencias de la política de asfixia económica estadounidense”.

El jefe de la diplomacia cubana detalló que dialogaron sobre “la difícil situación que enfrenta Cuba, causada por el cerco energético, el recrudecimiento del bloqueo y las sanciones secundarias (de EE.UU.) que provocan graves daños humanitarios”.

Por su parte, la cancillería de la isla indicó en un comunicado que, tanto con el primer ministro vietnamita como con los representantes de Brasil e India, Rodríguez conversó “sobre temas de interés común, los desafíos que enfrentan los países del Sur y las potencialidades políticas y económicas que ofrece el Grupo de países BRICS para sus miembros y socios”.

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Cuba atraviesa una profunda crisis energética desde mediados de 2024, marcada tanto por factores endógenos y exógenos. De un lado, la escasa capacidad de producción eléctrica del país; y del otro, la presión estadounidense desde enero pasado que no permite que la isla importe crudo o derivados.

La principal apuesta del Gobierno cubano para salir de esta crisis ha sido la energía solar, principalmente con el apoyo chino, y ha puesto en marcha un programa para levantar 92 parques solares por toda la isla, con una potencia instalada total de unos 2.000 megavatios (MW) que, paradójicamente, no podrá aprovechar al máximo dada la fragilidad de su sistema electroenergético.