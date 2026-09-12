De la Espriella dona su primer salario a dos hogares geriátricos afectados por terremoto

De la Espriella hizo la entrega durante una visita a los hogares Consentidos de Jesús y Santo Domingo Savio, en ese municipio afectado por el potente terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia el pasado 10 de agosto y que dejó 331 de muertos y 466.345 damnificados en todo el país.

La Presidencia no informó cuánto dinero recibió cada uno de los dos hogares, pero en una de las fotografías que divulgó sobre la visita aparece un cheque gigante por 15.979.307,80 pesos (unos 5.200 dólares) a nombre del Hogar Consentidos de Jesús.

El salario mensual del presidente colombiano es de alrededor de 52 millones de pesos (unos 16.900 dólares), por lo que la cifra visible en el cheque corresponde a una parte de esa remuneración, aunque la Presidencia no explicó cómo fue distribuido el resto del dinero entre las dos instituciones.

De la Espriella había prometido durante la campaña que no se quedaría con el salario correspondiente a su cargo y aseguró durante la visita que mantendrá esa decisión a lo largo de su mandato.

"Yo prometí en mi campaña que no iba a cobrar el sueldo de Presidente. Y todos los meses, cuando me llegue el pago, voy a ir a una región de Colombia a entregarlo para ayudar a obras tan importantes y tan trascendentales como esta de cuidar a nuestros viejitos", afirmó.

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Durante su recorrido por el Hogar Geriátrico Santo Domingo Savio, el mandatario anunció además que el Gobierno priorizará las adecuaciones que requiere el lugar, incluida la cocina, y aseguró que se realizarán las obras necesarias para mejorar sus instalaciones.

Quimbaya fue uno de los municipios afectados por el terremoto del 10 de agosto, cuyo epicentro se ubicó en el departamento del Chocó y que provocó daños en varias regiones del país, por lo que el Gobierno mantiene las labores de atención y reconstrucción de las zonas afectadas.

La visita a los hogares geriátricos se produjo durante la agenda del mandatario en eje cafetero, donde también anunció el viernes que la Federación Nacional de Cafeteros destinará 15.000 millones de pesos (unos 3,7 millones de dólares) para apoyar a 5.000 productores afectados por el terremoto.