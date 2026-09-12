Detienen en México al acusado de matar y enterrar a su novia en un predio familiar

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó este sábado de la detención del hombre, en el estado de Puebla (centro), por el delito de feminicidio, es decir, crimen por razón de género.

Detalló que la captura fue realizada por agentes de la SSPC, con información del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Fiscalía de Morelos.

Agregó que la acción respondió a una solicitud de colaboración de la Secretaría de las Mujeres, aunque no precisó el alcance de su participación.

Andrea Maylin Chino Ramos fue reportada como desaparecida el 20 de junio de 2025 y, posteriormente, el 31 de julio de ese año, su cuerpo fue hallado enterrado en una vivienda vinculada a la familia del presunto agresor.

Los padres del acusado fueron detenidos en junio de este año por el delito de encubrimiento por favorecimiento, por presuntamente ayudar a su hijo a evadir la justicia.

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La víctima había presentado dos denuncias por violencia familiar contra su pareja en 2023, según testimonios de los padres de la joven, retomados por medios locales.

Además, medios informaron que, según amigas de Andrea, su novio la había amenazado con desaparecerla y matarla.

Un reciente estudio documentó 58 fosas clandestinas vinculadas con posibles feminicidios en México entre 2020 y septiembre de 2024, en las que fueron localizadas 92 mujeres.

El 60,7 % estaba en inmuebles privados y, de estos, el 38,2 % correspondía a propiedades de la víctima, del perpetrador o compartidas por ambos, según el informe 'Trazar la Ausencia, Caminar la Esperanza'.

La investigación advierte que las fosas vinculadas con feminicidios son un fenómeno poco documentado y que más víctimas podrían permanecer enterradas en inmuebles privados por las dificultades para buscarlas, aunque, a diferencia de otras fosas clandestinas, en estos casos suele ser posible identificar a las víctimas y reconstruir los crímenes.

En México, un promedio de diez mujeres son asesinadas cada día, y una cuarta parte de los crímenes se investiga como feminicidio, según cifras oficiales y de ONG.

Según el informe presentado al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), de los 26.652 asesinatos de mujeres registrados entre 2018 y 2025, solo 6.781 se iniciaron como feminicidio, es decir, menos del 25 % del total.