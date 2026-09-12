Dos provincias argentinas reavivan su antigua disputa por un complejo hidroeléctrico

Según informaron fuentes oficiales, por decisión del gobernador de La Pampa (centro), el peronista Sergio Ziliotto, la Fiscalía de Estado provincial trabaja en la redacción de una presentación judicial contra el decreto firmado este viernes por Milei, que modifica el régimen de distribución de las regalías por la electricidad generada por Los Nihuiles.

Milei dejó sin efecto ese régimen que desde 1973 ordenaba distribuir las regalías del complejo hidroeléctrico entre Mendoza (oeste) y su vecina La Pampa.

Las cuatro centrales que integran el complejo hidroeléctrico se ubican cerca de la ciudad de San Rafael, en Mendoza, sobre el río Atuel que, aguas abajo, ingresa en territorio de La Pampa.

Ambas provincias mantienen un conflicto desde la década de 1940 por el aprovechamiento y la regulación del caudal de este río, que dejó de fluir naturalmente a partir de la construcción de Los Nihuiles en 1947.

En 1987, la Corte Suprema de Argentina reconoció el carácter interjurisdiccional del río, mientras que en 2020 el máximo tribunal ordenó establecer un caudal mínimo permanente para que las aguas llegaran a La Pampa.

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En cuanto a las represas, en 1973 se estableció mediante un decreto que las regalías debían ser repartidas en partes iguales entre las dos provincias, pero Milei anuló esa medida y estableció que el 100 % sea cobrado por Mendoza.

"No solo Mendoza nos robó un río. Ahora, junto al Gobierno de Milei, que deroga el decreto 1560/73, nos quitan sus regalías. ¡No nos quedaremos quietos!", advirtió el gobernador de La Pampa a través de redes sociales.

Para el gobernador de Mendoza, el radical Alfredo Cornejo -de buen vínculo con Milei-, el sistema establecido en 1973 era un "régimen injusto" porque el complejo hidroeléctrico está íntegramente en su provincia.

Mediante un comunicado, el Gobierno de Mendoza dijo que continuará ahora con el proceso judicial que inició en 2022 ante el Supremo para "recuperar" las regalías ya cobradas por La Pampa durante casi medio siglo, por un monto que ronda los 680 millones de dólares.

Mendoza también confirmó que busca avanzar en el proceso de licitación para entregar Los Nihuiles a un nuevo operador privado por un plazo de 30 años.

Con una capacidad instalada cercana a 290 megavatios, Los Nihuiles constituye uno de los principales complejos hidroeléctricos de Argentina.