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12 de septiembre de 2026 a la - 17:15

Ecuador deporta a diez colombianos tras operativos de control migratorio en Quito

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Quito, 12 sep (EFE).- Las autoridades de Ecuador deportaron a diez colombianos durante una serie de operativos simultáneos de control migratorio realizados en Quito, informó este sábado el Ministerio del Interior.

Por EFE

Las intervenciones, desarrolladas por la Subsecretaría de Migración y la Policía Nacional en los distritos Manuela Sáenz y La Delicia, dejaron un total de 38 extranjeros trasladados a dependencias migratorias para verificar su situación en el país.

Entre ellos había diez colombianos, de los cuales siete fueron deportados por supuestamente representar una amenaza contra la estructura del Estado y otros tres por haber ingresado a Ecuador a través de pasos no autorizados.

También fueron trasladados 28 venezolanos. A diecinueve se les abrió un procedimiento administrativo, seis quedaron a la espera de audiencias de deportación, uno se acogió a la salida voluntaria del país y dos tenían impedimentos para abandonar Ecuador.

El Ministerio señaló que estos operativos buscan fortalecer el control migratorio y promover una movilidad humana "segura, ordenada y regulada", en el marco de la normativa vigente.