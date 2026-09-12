El documental 'Naza', sobre la destrucción de Gaza, obtiene el premio especial en Venecia

"Quiero ser muy claro. Esta verdad ha sido documentada y es conocida desde el primer día gracias a los periodistas palestinos. Más de 200 de ellos han sido asesinados por Israel en Gaza. Sus voces fueron silenciadas y negadas", dijo Abraham al recoger el galardón.

El cineasta apuntó que "negar un crimen es lo que contribuye a que persista", y por eso consideró que "es realmente importante" para ellos "que los israelíes vean esta película" porque su país "es el que está cometiendo esos crímenes".

También instó a los estadounidenses a verlo, porque EEUU "está financiando gran parte de las matanzas".

Con 'Naza', dijo, quisieron mostrar "cómo esta matanza masiva es sistémica, no fruto de un accidente, sino de un plan deliberado", basado "en la deshumanización total de los palestinos".

La cinta, de 80 minutos, pone sobre la mesa la supuesta estrategia que hay detrás de la matanza masiva y calculada de civiles palestinos en Gaza por parte de Israel.

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Abraham y Szor formaron parte del equipo de la oscarizada 'No Other Land' (2024). Su nuevo proyecto entró con aplausos en la carrera por el León de Oro después de que el certamen lo aceptara 'in extremis' una semana antes de su inicio.

El 'Naza' del título es el término con el que los mandos y los servicios de inteligencia israelíes denominan a las 'víctimas colaterales' de los bombardeos que han arrasado Gaza tras los ataques del 7 de octubre de 2023 contra Israel cometidos por Hamás y otros grupos islamistas palestinos, en los que murieron 1.200 personas y otras 250 fueron secuestradas y llevadas a la franja.

La cifra de víctimas en dicho enclave se eleva a su vez a más de 73.000, según las autoridades locales, controladas por Hamás.

Uno de los testimonios recogidos en el documental es el del creador de un sistema que, con algoritmos e inteligencia artificial (IA), puede determinar en qué punto se concentra la gente dentro de un edificio en el punto de mira de los cañones israelíes.

Este pasado viernes, el Ejército israelí (FDI) contradijo en un comunicado al largometraje al asegurar que sus decisiones para bombardear Gaza las toma exclusivamente personal humano y no la IA, y recriminó al filme que se base en "testimonios anónimos de personas cuya identidad no puede verificarse".