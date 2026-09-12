El Kremlin dice que el posible viaje de Putin al G20 todavía está sin discutir

“En cuanto a la posibilidad del viaje de Putin, ni siquiera lo hemos discutido aún”, dijo al periódico Izvestia el asesor presidencial Yuri Ushakov.

Señaló que los preparativos para la cumbre están en marcha a nivel de expertos.

“Se está trabajando a nivel de expertos. Nuestro equipo trabaja constantemente en la documentación para la próxima cumbre. Todo avanza con normalidad”, indicó.

Zelenski dijo horas antes en una entrevista que estaría dispuesto a reunirse con Putin en los márgenes de la cumbre del G20 que se celebrará a mediados de diciembre en Miami.

Ante la pregunta de si acudiría al encuentro de líderes si Putin fuese invitado, replicó: "por supuesto" y afirmó que es preciso "reunirse, hablar y tomar decisiones".

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"No se trata de palabras. Lo que yo le diga o lo que él quiera decirme no importa... Importan los resultados. Eso es todo", dijo Zelenski.

El presidente ucraniano lleva tiempo reclamando, sin éxito, un encuentro en persona con el jefe del Kremlin, al aducir que ciertas cuestiones, como por ejemplo el aspecto territorial, que mantienen bloqueadas las conversaciones de paz, sólo pueden resolverse a nivel de líderes.

En Moscú, en cambio, insisten en que la reunión entre ambos líderes puede producirse solo para sellar los acuerdos ya alcanzados por las partes.