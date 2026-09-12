El papa nombra un arzobispo coadjutor en Rabat tras acusaciones al español López Romero

La Santa Sede informó este sábado del nombramiento en un comunicado en el que repasó la trayectoria de León Dorado, pero sin hacer ninguna referencia a López Romero.

De acuerdo con el Código de Derecho Canónico, este nombramiento otorga a León Dorado el derecho automático a la sucesión al frente de la archidiócesis en el momento en que la sede quede oficialmente vacante.

La normativa canónica contempla distintas figuras para asistir al gobierno de una diócesis.

Mientras que el obispo auxiliar es designado para ayudar al obispo diocesano en las necesidades pastorales, el coadjutor, además de las facultades que pueda recibir, tiene derecho de sucesión, por lo que León Dorado sucederá a López Romero en cuanto la sede quede oficialmente vacante.

El Código establece que, "si parece más oportuno a la Santa Sede", esta puede nombrar "por propia iniciativa" un obispo coadjutor, "dotado también de facultades especiales".

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Nacido en Madrid en 1974 y perteneciente a los Misioneros Oblatos de María Inmaculada (O.M.I.), León Dorado ejercía desde 2013 como prefecto apostólico del Sáhara Occidental y desde el pasado agosto asumía la administración apostólica de Rabat.

La decisión del Vaticano responde a la crisis abierta tras la investigación preliminar iniciada contra López Romero, arzobispo de Rabat desde 2017 y creado cardenal en 2019, acusado por al menos cinco mujeres de comportamientos inapropiados y agresiones sexuales.

López Romero, de 74 años y natural de Vélez-Rubio (Almería), anunció en julio que se apartaba voluntariamente de todas sus funciones públicas y pastorales para "no entorpecer" las pesquisas del Vaticano, con las que colabora activamente, aunque rechazó tajantemente las acusaciones.