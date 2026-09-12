El Sitio Arqueológico Maya de Copán buscará nuevos tesoros con drones 50 años después

El escaneo permitirá localizar estructuras ocultas en el bosque, medir pérdidas por agricultura u obras y encontrar nuevas pistas sobre un tesoro aún poco explorado

El mapeo se hará en toda la superficie del Sitio Arqueológico Maya, situado en el municipio de Copán Ruinas, y será el segundo, después del que hace unos 50 años realizaron arqueólogos de ese tiempo, que "caminaron todo el valle detectando uno por uno los montículos, estructuras y los rasgos arqueológicos", dijo en entrevista a EFE el arqueólogo japonés Seiichi Nakamura.

Nakamura, quien lleva varias décadas trabajando en Copán, asegura que ahora "nosotros queremos hacer otro tipo de mapa de todo el valle, pero ya no vamos a estar caminando, sino que lo vamos a hacer utilizando un helicóptero no tripulado (dron), colocando un aparato que se llama LiDAR", el cual sobrevuela el lugar a una altura que oscila entre los 80 y 100 metros.

El proyecto se ejecuta en coordinación con una reconocida empresa japonesa "porque ellos tienen una tecnología excelente para hacer escaneo aéreo", indicó Nakamura, quien llegó por primera vez a Honduras en 1983 como miembro de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA).

Nakamura enfatizó que dentro del bosque a estudiar es "difícil encontrar los montículos pequeños o altares muy pequeños", pero que con la nueva tecnología que se está empleando se pueden detectar.

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"Utilizando la tecnología moderna, innovadora, queremos renovar todo el mapa del valle de Copán, y ¿qué vamos a saber con eso? En primer lugar, si hay sitios o cosas arqueológicas que no fueron detectados hace 50 años", añadió.

En segundo lugar, el nuevo estudio revelará cuántos montículos y estructuras, que no fueron detectados hace 50 años, y con los que se hará una comparación, "fueron destruidos después, de manera accidental, por gente dedicada a la actividad agrícola o por algunas obras de infraestructura", expresó Nakamura.

El arqueólogo dijo además que sus colegas de hace 50 años registraron 3.588 estructuras en el valle de Copán, y que con el nuevo estudio satelital se sabrá "cuántos quedan, cuántos nuevos se han descubierto y cuántos están ocultos que no se pueden ver".

Según Nakamura, la primera exploración arqueológica en Copán se inició en 1891, y más de 130 años después lo que se ha investigado es poco: entre el 15 y 20 %, en opinión de otros arqueólogos.

El mismo Nakamura ha hecho descubrimientos importantes en Copán, donde hay sitios en los que "aparentemente no hay nada, pero abajo se están encontrando datos arqueológicos muy importantes", lo que implica que quedan "siglos por delante para seguir investigando, porque aquí está enterrado un tesoro arqueológico infinito, muy grande".

En 1998, después del devastador paso del huracán Mitch por Honduras resultó dañada una carretera en el sector del Sitio Arqueológico y una investigación preliminar accidentalmente descubrió una tumba real muy importante, con vasijas y un pectoral de jade que, según relató Nakamura, "nunca se había encontrado en el mundo maya, no solamente en Honduras, sino en el mundo maya total".

El arqueólogo considera que los restos hallados en la tumba son de uno de los 16 gobernantes de la dinastía copneca, quien hipotéticamente podría ser el sexto o séptimo.

En 1999, el Gobierno de Honduras, entonces presidido por Carlos Flores, invitó a Nakamura para que asumiera la dirección del Programa Integrado de Conservación del Valle de Copán. En la actualidad también trabaja en el Centro de Formación y Conservación.

Sobre todos estos años en Copán, Nakamura dijo que "trabajar aquí en un sitio que es patrimonio mundial, es un prestigio y un honor muy grande", y que está "muy agradecido con Honduras y el Instituto Hondureño de Antropología e Historia".

Agregó que le gusta porque además es un sitio "seguro", que Honduras "tiene un recurso cultural increíble que no tenemos nosotros en Japón, ni en el mundo occidental", e invitó "a los turistas europeos, asiáticos y norteamericanos para que vengan más a conocer aquí la maravilla de Copán".