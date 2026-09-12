Elif Eralp, la izquierdista favorita en Berlín: yo soy la respuesta a Sajonia-Anhalt

"Yo soy la respuesta a Sajonia-Anhalt", dijo en un encuentro con la prensa extranjera en Berlín, en el que participó EFE, en alusión al 'Land' del este alemán donde AfD obtuvo el domingo pasado el 43,8 % de los votos y donde podría formar su primer gobierno regional.

Para Eralp, que con un 23 % en intención de voto podría otorgar a su partido una victoria histórica en la capital alemana, el auge de la ultraderecha en el país se debe en gran medida al descontento con los partidos tradicionales, que no prestan atención a las necesidades del ciudadano de a pie.

"Muchas de las personas que han votado a AfD a modo de protesta sienten temor ante el descenso social y están abiertos a la búsqueda de chivos expiatorios, aunque no son los refugiados los culpables del desastre en que nos encontramos, sino una política neoliberal que ahorra, que recorta y que no apoya a los más pobres", explicó.

Frente a esto, La Izquierda en Berlín ha planteado una campaña -inspirada en parte en la de Zohran Mamdani en Nueva York, según dice Eralp-, centrada en tres preocupaciones básicas que comparte toda la población: los alquileres, el precio del transporte y la recogida de basuras.

"Esto es lo que todas las personas, en el este o en el oeste, en el centro o en el extrarradio, con o sin raíces migratorias, nos han reflejado como sus temas más importantes y esto es lo que ponemos como prioridad", afirmó la candidata izquierdista, que cuenta con poder gobernar en coalición con los socialdemócratas y los verdes.

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En cambio, la política divisiva y polarizante de AfD perjudica a todos los electores, con raíces extranjeras o no, ya que no sólo socava la democracia, sino también el estado social, adujo Eralp y recordó que la ultraderecha se opone por ejemplo a la subida del salario mínimo.

"Hacemos política de izquierdas para todos, no sólo para las personas de izquierdas", explicó, al ser preguntada por las acusaciones de radicalidad por el plan de La Izquierda de expropiar a grandes inmobiliarias para paliar la crisis de vivienda, que ella misma ha relativizado al admitir que una iniciativa así "llevaría tiempo".

"Tenemos algunas propuestas radicales porque, en lo que se refiere a los alquileres, hacen falta respuestas radicales", agregó la política, una desconocida para el público antes de ser elegida candidata, impulsada en parte por una exitosa campaña en redes sociales.

Hija de refugiados políticos turcos, Eralp ha capitalizado también sus raíces extranjeras -que comparte con cuatro de cada diez berlineses- y ha señalado que sería "una señal potente" hacia la AfD si Berlín tuviese una alcaldesa-gobernadora como ella.

Sin embargo, más que resaltar su identidad germano-turca, la izquierdista ha usado sus experiencias para destacar cómo la discriminación de la que fue testigo en su infancia la llevó a querer luchar por la justicia y, en última instancia, a aspirar a mejorar la vida de los berlineses.

"Es una política para la mayoría", resume el programa de su partido, al que según las últimas encuestas de intención de voto, pisa los talones la conservadora Unión Democristiana (CDU), que con un 21 % parece carecer de opciones de repetir en el Gobierno de la ciudad-estado.

Con su actual socio, el Partido Socialdemócrata (SPD) no podría alcanzar una mayoría en la Casa de Representantes, ya que los sondeos apenas otorgan a éste un 10 %, por detrás de la ultraderecha (17 %) y de los Verdes (16 %).