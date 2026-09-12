Emiratos e Irán abordan la desescalada de tensiones durante la cumbre de los BRICS

Durante la reunión, los dirigentes abordaron "diversas cuestiones regionales e internacionales, así como la importancia de apoyar los esfuerzos para reducir las tensiones y fomentar la estabilidad en la región", indicó en un comunicado la Oficina de Medios de Abu Dabi.

Asimismo, la nota recogió que hablaron de la importancia de que "se potencian las oportunidades de paz y desarrollo para sus pueblos", en un encuentro después de meses de máxima tensión entre Emiratos e Irán.

Los BRICS, que celebran una cumbre este fin de semana en Nueva Delhi, reúnen a Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, Egipto, Etiopía, Irán, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos e Indonesia.

Desde el inicio de la guerra en febrero contra Irán, la relación entre Abu Dabi y Teherán entró en una fase de abierto deterioro, marcada por la confrontación militar, las acusaciones cruzadas y un progresivo distanciamiento diplomático y económico.

Incluso, Emiratos llegó a suspender en agosto, hasta nuevo aviso, todas sus relaciones comerciales, intercambios mercantiles y transacciones financieras con Irán, después de que las autoridades emiratíes detectaran el lanzamiento de dos misiles balísticos iraníes hacia su territorio.

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Emiratos fue uno de los países del golfo Pérsico más golpeado por la represalia iraní, con ataques sostenidos con misiles balísticos, misiles de crucero y drones contra su territorio, y el más crítico en su postura por las acciones del país persa.

Abu Dabi sostuvo de forma reiterada que no era parte de la guerra y negó que su territorio se utilizara para lanzar ataques contra Irán, mientras fue endureciendo su tono hasta describir a Irán como un "enemigo importante" en el que no podía confiar.

Al mismo tiempo, exigió reparaciones, garantías de no repetición y el cumplimiento del alto el fuego, mientras Teherán insistía en que sus ataques apuntaban a objetivos estadounidenses en países vecinos y acusaba a Emiratos de estar alineado con Estados Unidos e Israel.