Etiopía e India acuerdan reforzar cooperación en defensa y tecnología en la cumbre BRICS

“Creo que es el momento adecuado para traducir nuestra historia compartida y buena voluntad en una asociación más ambiciosa y mutuamente beneficiosa”, dijo el jefe del Gobierno etíope en su cuenta de X, tras mantener su primer encuentro oficial en la capital india.

Durante la reunión, los mandatarios repasaron el estado de las relaciones bilaterales y fijaron prioridades estratégicas en el desarrollo de capacidades y la transición ecológica con vista a la cumbre del clima COP32, con el objetivo de dinamizar intercambios económicos que consideran “aún infrautilizados”.

“La India y Etiopía comparten profundos lazos históricos, conexiones culturales de larga fecha y sólidos vínculos entre nuestros pueblos. Sin embargo, gran parte del potencial entre nuestros dos países sigue sin ser aprovechado”, afirmó el primer ministro etíope.

“Creo que es el momento adecuado para traducir nuestra historia compartida y buena voluntad en una asociación más ambiciosa y mutuamente beneficiosa basada en la tecnología, las competencias, la inversión, el desarrollo sostenible y unos vínculos personales más fuertes”, concluyó Abiy.

El encuentro se produjo en paralelo a la apertura de la cumbre de líderes de los BRICS en el centro de convenciones Bharat Mandapam de Nueva Delhi, donde el bloque de economías emergentes busca reforzar su influencia en la gobernanza multilateral y exigir la reforma del Consejo de Seguridad de la ONU en un contexto de crecientes tensiones geopolíticas.

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La cita reúne a once países que representan el 49,5 % de la población mundial y el 40 % del PIB global, en medio de la preocupación por los conflictos en Oriente Medio y Ucrania, que afectan directamente a miembros como Rusia e Irán e impactan en el comercio marítimo y los mercados energéticos.

Durante el foro, Modi instó a los miembros del grupo a retirar las barreras al comercio bilateral para dar contenido económico a la alianza, en una jornada marcada por la participación del presidente ruso, Vladímir Putin, el mandatario iraní, Masoud Pezeshkian, y el regreso del presidente chino, Xi Jinping, a territorio indio por primera vez en siete años.