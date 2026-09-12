Filipinas eleva a 76 los muertos por el incendio de un barco de pasajeros

La portavoz de la Guardia Costera de Filipinas (PCG), Noemie Cayabyab, señaló en un comunicado que durante la jornada de hoy los equipos de emergencia lograron recuperar los cuerpos de 41 fallecidos, que se suman a los 30 recobrados la víspera y los 5 hallados tras el incendio registrado la tarde del miércoles.

Conforme a las pesquisas, el fuego comenzó en la bodega de carga del ferri, que partió el martes desde Manila en un trayecto de unas 12 horas, por una causa que aún no se ha podido determinar y en cuestión de segundos las llamas envolvieron a la embarcación, donde viajaban 115 pasajeros y 17 tripulantes.

Sobre la base de la lista de embarque, 13 personas permanecen desaparecidas, aunque Cayabyab no descartó esta mañana la presencia a bordo de pasajeros que no figuren en el manifiesto, durante una conferencia de prensa retransmitida en las redes sociales de los guardacostas.

La portavoz dijo este sábado que buscan al capitán del navío, quien según la investigación abierta podría encontrarse entre las 43 personas que sobrevivieron al incidente -registrado cerca de la costa de Corón, en la turística provincia de Palawan y bañada por el mar de China Meridional-, sin que hayan trascendido las nacionalidades ni edades de las víctimas.

Cayabyab dijo que las autoridades quieren tomar declaración al capitán para determinar su posible responsabilidad en el accidente, mientras que previamente indicó que valoran un delito de negligencia por parte de la tripulación.

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"Sin duda, el capitán tiene una responsabilidad y una obligación legal", afirmó hoy la portavoz.

Por su parte, una portavoz de la Oficina Municipal de Reducción de Gestión del Riesgo de Desastres de Corón confirmó el jueves a EFE que dos ciudadanos de origen chileno que iban en el buque fueron rescatados y trasladados al hospital.

De acuerdo con esta fuente, son los únicos extranjeros que de momento constarían en la lista de personas a bordo, pero esta información aún no es definitiva ni ha sido contrastada con otras fuentes.

Los accidentes marítimos en Filipinas se cobran cada año decenas de vidas, la mayoría en naufragios causados por el mal tiempo, el incumplimiento de las normas de seguridad, el defectuoso mantenimiento de los equipos o la sobrecarga.