Filman a soldado israelí disparando en la pierna a palestino durante un ataque de colonos

En un comunicado, el Ejército no indica que el individuo al que dispararon supusiera una amenaza, y señala que se ha abierto una investigación sobre lo ocurrido.

"Previamente, se recibió un informe sobre un altercado entre civiles israelíes y palestinos cerca de la localidad de Faqqu'a (...) Una unidad del Ejército presente en el lugar efectuó disparos al aire y contra un palestino. El incidente está siendo investigado por los mandos y las conclusiones se remitirán a las autoridades competentes para su revisión", se indica en el comunicado.

La agencia oficial de noticias palestina Wafa informó de que las tropas israelíes hirieron al residente palestino tras un enfrentamiento previo con "colonos que habían atacado tierras de propiedad palestina en la zona".

Barakat Al Omari, presidente del Consejo de la Aldea de Faqqu'a, declaró a Wafa que un grupo de colonos comenzó a pastorear su ganado en tierras locales, lo que supuestamente llevó a los residentes a enfrentarse con ellos.

Según un recuento del Ministerio de Sanidad palestino publicado esta semana, 100 palestinos han muerto en las distintas gobernaciones de Cisjordania ocupada a manos del Ejército israelí o de colonos desde principios de este año.