Honduras incauta más de 1,5 toneladas de cocaína en zona pesquera del Caribe

La droga estaba repartida en 55 fardos que fueron incautados el viernes en una operación de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico bajo la coordinación técnico-jurídica de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado, junto a la Fuerza Naval y la Fuerza Aérea Hondureña, indicó la Fiscalía en la red social X.

En la operación se interceptó la embarcación pesquera 'First in Line'y fueron detenidas cuatro personas, cerca del departamento de Gracias a Dios, en los bancos pesqueros de Rosalinda, indicó la misma fuente.

Los paquetes de droga, que habían sido lanzados al mar ante la presencia de patrulleras navales, según el portavoz de las Fuerzas Armadas, Mario Rivera, tenían registradas las marcas 'YZ', 'AC' y 'KRISTOFF 2024-2024'.

Con el nuevo alijo suman más de seis toneladas de cocaína las incautadas por las autoridades hondureñas en lo que va de 2026, según fuentes oficiales.