Incendios devastan tierras en Indonesia impulsados por El Niño y la industria aceitera

En las islas de Sumatra y Borneo, los bomberos combaten miles de puntos de calor difíciles de sofocar debido a la presencia de turberas, humedales que son habitualmente drenados en estas zonas para la siembra de palma aceitera y que siguen ardiendo bajo tierra cuando se incendian, por lo que el agua superficial no es suficiente para apagarlos.

Después de que el archipiélago contabilizase la regular cifra de 202.000 hectáreas consumidas entre enero y julio, se desató en agosto una emergencia cuyo alcance territorial aún no ha sido revelado por las autoridades, aunque la agencia de manejo de desastres BNPB advierte de un aceleramiento y multiplicación de los fuegos.

Según las mediciones de Copernicus, Indonesia se sitúa esta semana como el mayor emisor de carbono del mundo debido a incendios forestales, cuyo impacto en el calentamiento del planeta es varias veces superior al de países con territorios más amplios como Brasil o Rusia.

El exdirector de la Agencia de Restauración de la Turba de Indonesia (BRG, en inglés), Nazir Foead, advirtió, en declaraciones a EFE, que debido a la ocurrencia de El Niño, que calienta las aguas del Pacífico provocando sequías, el país tendrá menos precipitaciones y por tanto le costará más sofocar las difíciles llamas de las turberas.

"Tenemos que estar preparados para que no haya nada de lluvia hasta finales de año", auguró.

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Sobre las turberas, explicó que están formadas por un material muy poroso que atrapa aire en su interior, donde se acumula oxígeno.

"Puedes verter toneladas de agua para apagar la superficie, pero el fuego subterráneo sigue ardiendo y al día siguiente reaparece, por eso el bombardeo aéreo es tan costoso e ineficaz por sí solo", dijo.

Solo el pasado martes, según una nota de la BNPB, de 691 hectáreas quemadas, los equipos terrestres lograron extinguir unas 155 en zonas de Kalimantan, la parte indonesia de la isla de Borneo, donde se han desplegado más de 15.000 efectivos y helicópteros que descargan diariamente miles de litros de agua.

Foead explicó que algunas empresas crean un "problema mayor" al desarrollar grandes plantaciones industriales de aceite de palma -del que Indonesia es primer productor mundial junto a Malasia-, por las que hacen enormes drenajes de turbas, aumentando el riesgo de estos incendios, que generan 10 veces más gases de efecto invernadero, según Naciones Unidas.

Muhamad Yani, un bombero que lleva días combatiendo los fuegos en Kalimantan, dijo a EFE que en medio de esta emergencia "no hay días libres", una realidad que sus compañeros enfrentan con gallardía y pese a la tos que sufren por la exposición diaria al humo.

Cada equipo, explica, tarda unas 12 horas en extinguir un promedio de 0,8 hectáreas por día en las zonas de turberas, algunas de ellas con llamas hasta de cinco metros de profundidad.

Estos fuegos, asegura, se deben en su mayoría a "actividad humana", en línea con lo advertido por el ministro de Bosques de Indonesia, Raja Juli Antoni, que esta semana instó a mantener la vigilancia ante los incendios forestales.

Antoni clausuró esta semana tierras afectadas en Borneo, "donde se realizaban actividades no autorizadas de siembra de palma", mientras el presidente indonesio, Prabowo Subianto, ordenó a la Policía emprender acciones legales contra las corporaciones involucradas en quemas intencionadas para la apertura de cultivos.

El Gobierno ha ordenado el cierre temporal de miles de escuelas y ha llamado a millones de personas a utilizar mascarillas en exteriores debido a la alta densidad de la neblina de humo, cuya toxicidad se ha esparcido en menor medida en el aire de Malasia, Brunéi y Singapur, donde las autoridades implementan medidas similares de precaución.