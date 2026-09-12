Irán dice que abordará el lunes con Omán las rutas seguras de navegación en Ormuz

"La reunión del lunes en Omán se celebrará con el objetivo de explicar el memorando de entendimiento entre Irán y Omán, como dos Estados ribereños del estrecho de Ormuz, para determinar rutas marítimas provisionales y seguras", afirmó el portavoz del Ministerio iraní de Exteriores, Ismail Bagaei, en declaraciones a los medios durante una visita a la sureña ciudad de Lamerd, según informó la agencia Tasnim.

Bagaei explicó que la reunión con los países del golfo Pérsico tendrá como objetivo abordar el memorando de entendimiento alcanzado entre Irán y Omán, como dos Estados ribereños del estrecho de Ormuz, aunque indicó que "alcanzar este entendimiento regional no significará necesariamente el establecimiento de una seguridad completa y duradera" en esta vía estratégica.

El portavoz de la diplomacia iraní atribuyó la persistencia de la inseguridad en el estrecho de Ormuz y el golfo Pérsico a las "acciones agresivas", el "bloqueo marítimo" y la guerra económica de Estados Unidos.

Según medios iraníes, en la cita del lunes, además de Omán e Irán, también participarán Arabia Saudí, Kuwait, Catar, Emiratos Árabes Unidos e Irak, mientras que Baréin se desmarcó del encuentro este sábado al recordar que su territorio "ha sido objeto de ataques (iraníes) dirigidos contra sus infraestructuras y bienes civiles".

El portavoz iraní había señalado previamente que la reunión del lunes será también una ocasión para informar a los países de la región de los resultados de las negociaciones entre Teherán y Mascate.

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Irán anunció hace semanas que había alcanzado un acuerdo con Omán para el establecimiento de un corredor para el tránsito de buques en el estrecho de Ormuz y su gestión por parte de ambos países, pero hasta ahora el plan no ha entrado en vigor.

En los últimos días se ha producido un importante intercambio de ataques contra petroleros entre Irán y Estados Unidos en su pulso por el control de esa importante vía marítima, clave para el comercio mundial de petróleo, gas y otras materias primas.

Irán bloqueó el estrecho de Ormuz tras el comienzo de la guerra, el 28 de febrero, y lo ha convertido en su principal medida de presión en el conflicto, ya que ha logrado paralizar casi todas las exportaciones de petróleo, exige que los buques que quieran cruzarlo obtengan su permiso y ataca a los que tratan de saltarse su bloqueo.

La República Islámica insiste además en cobrar tasas por servicios de navegación, seguridad y medio ambiente a los buques que transiten por el estrecho, algo a lo que Estados Unidos se opone.