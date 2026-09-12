Irán informa del cierre por Irak de dos pasos fronterizos entre ambos países

"Según han informado las autoridades iraquíes esta madrugada, las fronteras de Shalamcheh y Chazabeh permanecen cerradas hasta nuevo aviso", dijo Valiolah Hayati, vicegobernador de la provincia de Juzestán para Asuntos de Seguridad, en unas declaraciones recogidas por la agencia IRNA.

El funcionario dijo que por el momento no se realiza ningún tipo de tránsito de mercancías ni de pasajeros por estas rutas.

De acuerdo con Hayati, quien no dio detalles sobre el motivo de esta repentina decisión, "la información complementaria será anunciada posteriormente por las autoridades competentes".

Irán e Irak comparten una frontera de 1.458 kilómetros de longitud que se extiende desde la frontera con Turquía hasta el golfo Pérsico.

De acuerdo con datos oficiales de Irán, solo entre los meses de marzo y agosto, más de 4 millones de personas han atravesado las fronteras a través de Shalamcheh y Chazabeh, los principales pasos fronterizos entre ambos países en la provincia iraní de Juzestán.

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Sin embargo, el paso de Mehrán en la provincia de occidental de Ilam sigue abierto, según informó la agencia Mehr.

El cierre de la frontera tiene lugar después de que Arabia Saudí denunciara el jueves ataques de milicias proiraníes desde Irak contra el oleoducto Este-Oeste, situado en las regiones de Riad y Medina y que transporta aproximadamente siete millones de barriles de crudo al día.

Tras los ataques, el primer ministro iraquí, Ali al Zaidi, ordenó la creación de un comité de investigación de emergencia para identificar a las fuerzas responsables de la agresión, así como a quienes las apoyan, con el fin de prevenir el riesgo de una escalada del conflicto en Oriente Medio.

Arabia Saudí ya había denunciado en ocasiones anteriores ataques perpetrados desde territorio iraquí por milicias proiraníes contra instalaciones petroleras en Riad y la Región Oriental, y a finales de julio lanzó una ofensiva conjunta con Estados Unidos contra estos grupos en represalia.

Estos sucesos se producen en medio de la Operación Paria Económico de Washington contra Teherán, anunciada el 24 de agosto, con la que EE.UU. busca estrangular económicamente a Irán, en un momento en el que las conversaciones para cerrar el conflicto permanecen suspendidas y, a su vez, se han reanudado los ataques militares entre ambas partes en torno al estrecho de Ormuz y el golfo Pérsico.