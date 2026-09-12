Kosovo sale a la calle en apoyo a 4 exlíderes guerrilleros antes de sentencia en La Haya

La denominada "Marcha por la Libertad" fue convocada por una plataforma ciudadana que reclama la absolución de los cuatro exdirigentes del UÇK, acusados por el Tribunal Especial para Kosovo (TEK) de crímenes cometidos durante y después de la guerra de Kosovo (1998-1999) contra las fuerzas serbias, según informó la radiotelevisión pública RTK.

Kosovo, con una población de 1,6 millones de habitantes, declaró unilateralmente su independencia de Serbia en febrero de 2008, reconocida por gran parte de la comunidad internacional pero no por Belgrado.

El tribunal tiene previsto pronunciar su sentencia el próximo 16 de septiembre, y además de Hashim Thaçi, exprimer ministro y expresidente de Kosovo, están sentados en el banquillo Kadri Veseli y Jakup Krasniqi, ambos expresidentes del Parlamento kosovar, y Rexhep Selimi, exdiputado.

Los cuatro están acusados de crímenes de guerra y de lesa humanidad, entre otros motivos por persecución, detención ilegal, tortura y asesinato, presuntamente cometidos entre marzo de 1998 y septiembre de 1999 en Kosovo y el norte de Albania.

Los cuatro se encuentran detenidos en La Haya desde 2020 y su juicio comenzó en 2023.

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La plataforma organizadora afirmó en un comunicado que la marcha supone una muestra de solidaridad con los cuatro acusados, pero también un mensaje en defensa de lo que considera "la verdad, la justicia y la historia de Kosovo".

"Hoy, unos 100.000 ciudadanos han hablado con una sola voz. En nombre del pueblo, declárenlos inocentes", señaló la organización.

Algunos medios de la vecina Serbia elevaron la participación por encima de las 150.000 personas, mientras que desde Albania se produjo también una importante afluencia hacia Kosovo.

Unos 2.000 vehículos cruzaron este sábado desde Albania para participar en la manifestación, según informó la televisión albanesa A2.

La guerra de Kosovo tuvo lugar entre 1998 y 1999 y terminó después de la intervención militar de la OTAN contra Yugoslavia, desencadenada tras una campaña de represión contra la población civil albanokosovar.