La Guardia Revolucionaria iraní celebra el avance de sus aliados hutíes en Yemen

"Las victorias de Ansarolá (los hutíes) de Yemen en la costa occidental son el relato de una victoria divina y el fruto de años de resistencia en los más difíciles campos de batalla", dijo el portavoz de la Guardia Revolucionaria, el general de brigada Hosein Mohebi, en un mensaje difundido por la agencia Tasnim, vinculada al cuerpo militar iraní.

Otros altos cargos iraníes, entre ellos el presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf; el vicepresidente primero, Mohamad Reza Aref; y el asistente y asesor del líder supremo, Mohamad Mojber, también apoyaron y felicitaron estos avances.

La República Islámica considera a los hutíes, sus aliados, los legítimos gobernantes del Yemen frente al Gobierno yemení internacionalmente reconocido y apoyado por Arabia Saudí.

Irán es, además, el principal aliado de los rebeldes hutíes del Yemen, aunque Teherán insiste en que el grupo yemení opera de manera independiente y no recibe órdenes del país persa.

Los rebeldes hutíes se apoderaron el viernes de la costa yemení del mar Rojo, cerca del estrecho de Bab al Mandeb, una de las rutas marítimas más sensibles para el comercio internacional, aunque prometieron una navegación "segura" en el estratégico paso marítimo, salvo para su enemigo saudí.

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Mientras, Irán mantiene bloqueado el estrecho de Ormuz desde el inicio de la guerra que lanzaron Estados Unidos e Israel el 28 de febrero y lo ha convertido en su principal medida de presión en el conflicto, ya que ha logrado paralizar casi todas las exportaciones de petróleo, exige que los buques que quieran cruzarlo obtengan su permiso y ataca a los que tratan de saltarse su bloqueo.